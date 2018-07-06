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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
 
«От Дипорта в сторону 
17 февраля 2018, 02:08
В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

Ремонт теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершен. Сварочные работы окончили в 11:40, началось заполнение трубопровода водой, после чего потребители начнут получать тепло по штатной схеме. Об этом сообщила пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник, 
24 января 2018, 12:29
В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт на месте повреждения теплотрассы на Заводском шоссе продлили почти на восемь часов. Во вторник, 23 января, в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда выявили два повреждения на теплосети диаметром 900 миллиметров. Потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. 
24 января 2018, 10:04
Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

В Самаре продолжаются работы по запуску движения в полном объеме на Московское шоссе. Однако не обходится без курьезов. В районе торгового центре «Нота» городские дорожники нарисовали пешеходный переход, который упирается в ограждение, пишет 63.ru

По словам местных жителей, 
16 сентября 2017, 03:00
В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
 
В ближайшее время здесь появятся соответствующие предупреждающие знаки. Водителям следует заранее обдумывать маршруты.
17 апреля 2017, 11:05
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
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