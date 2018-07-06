После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность дороги.
Первоначально должны были отремонтировать лишь участок от улицы 22 Партсъезда до проспекта Кирова и сделать не капитальный ремонт, а положить «карты».
Теперь решено расширить список работ и саму площадь ремонтируемого полотна, сообщили в горадминистрации. Ремонт начнется после 20 июля. Он займет два сезона - часть работ выполнят в этом году, а остальное - в следующем. Капремонт Заводского шоссе обойдется казне в 770 млн. рублей.
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