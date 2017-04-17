В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе пишет «Самарская газета».

Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть. … В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова,Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.