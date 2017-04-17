В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
В ближайшее время здесь появятся соответствующие предупреждающие знаки. Водителям следует заранее обдумывать маршруты.
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе
В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
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27 октября 2016, 08:58
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В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре
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13 октября 2016, 10:03
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Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода
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14 августа 2016, 11:11
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В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними
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3 августа 2016, 04:37
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В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото
Сегодня, 24 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись машина частной «скорой помощи» и два мотоцикла. Как передает портал 63.ru, неотложка ехала по направлению «в город», байки - «из города». «Харлеем» управлял 33-летнй мужчина, он и пострадал в результате …
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24 апреля 2016, 07:51
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В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон
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2 января 2016, 05:22
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В Самаре в магазине украли сумку у продавца
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21 ноября 2015, 06:42