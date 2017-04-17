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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Появилось видео, как в Самаре на Ново-Садовой сбили пешехода

Вчера, 13 августа, около 17:00 на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-вокзальной в Самаре был сбит пешеход. На видео трудно определить степень вины водителя. Все-таки машина совершила наезд на полной скорости. Однако свидетели категоричны: «Это пешеход в машину въехал. Он просто 
14 августа 2016, 11:11
В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.
 
Это будет сделано с 

3 августа 2016, 04:37
В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

В Самаре столкнулись «скорая» и два мотоцикла - «Харлей» и «Кавасаки», есть фото

Сегодня, 24 апреля, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись машина частной «скорой помощи» и два мотоцикла. Как передает портал 63.ru, неотложка ехала по направлению «в город», байки - «из города».  «Харлеем» управлял 33-летнй мужчина, он и пострадал в результате 
24 апреля 2016, 07:51
В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон

В Самаре на Ново-Садовой горел торговый павильон

Вчера, 1 января, около 15:00 в Самаре на улице Ново-Садовой загорелся торговый павильон, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушение выезжали 8 пожарных на 2-х единицах спецтехники. Пожар были ликвидирован за 12 
2 января 2016, 05:22
В Самаре в магазине украли сумку у продавца

В Самаре в магазине украли сумку у продавца

Накануне в полицию Самары поступило сообщение, что в одном из торговых центров на улице Ново-Садовой была совершена кража сумки. Сотрудники МВД установили, что сумка пропала около 20:00 возле торговой секции. В сумке находились документы, зарядные устройства и 2 перочинных ножа. 
21 ноября 2015, 06:42
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