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В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"
Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть …
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6 августа 2018, 07:35
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С самарского «Авиакора» не стали взыскивать 1,5 млрд рублей
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4 августа 2018, 05:41
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В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»
Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».
«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила …
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3 августа 2018, 05:29
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АСВ поборется за возбуждение уголовного дела на руководителей банка «Приоритет»
«Агентство по страхованию вкладов» заявило о намерении оспорить постановление следственного управления МВД по Самаре об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей самарского банка «Приоритет». «АСВ», выступающее конкурсным управляющим лишенной лицензии и признанной банкротом кредитной организации, пыталось привлечь …
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3 августа 2018, 02:47
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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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В Самаре поймали банду угонщиков автомобилей премиум-класса
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2 августа 2018, 04:10
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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39