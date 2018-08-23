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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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