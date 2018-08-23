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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай
Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской …
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23 августа 2018, 03:16
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37