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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина
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4 октября 2018, 12:31
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович
Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней …
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4 октября 2018, 09:30
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В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»
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2 октября 2018, 03:21
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«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани
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2 октября 2018, 08:34
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До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги
Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков …
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28 сентября 2018, 10:17
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России
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28 сентября 2018, 09:31
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«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом
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24 сентября 2018, 10:14