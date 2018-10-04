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Материалы по теме:

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней 
4 октября 2018, 09:30
В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

Со вторника, 2 октября, в Самаре началась продажа билетов на матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Динамо». Напомним, что игра пройдет в субботу, 6 октября,  на стадионе «Самара Арена». Начало в 15:00. Стоимость билетов начинается от 300 
2 октября 2018, 03:21
«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани

«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани

В понедельник, 1 октября, самарские «Крылья Советов» встречались с «Рубином» в матче 9 тура российской премьер-лиги на стадионе «Казань Арена». Счет открыли хозяева, после быстрой атаки гол забил Подберезкин. На 49-й минуте встречи самарцы сравняли счет. Молло навесил в штрафную, 
2 октября 2018, 08:34
До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков 
28 сентября 2018, 10:17
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В четверг, 27 сентября, самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Тамбовом». Матч завершился со счетом 2:1.

Гол самарцам был забит в первом тайме: на 37-й минуте Евгений Конюхов сумел справиться с ударом противника, 
28 сентября 2018, 09:31
«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» принимали в матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар». При 20 тысячах болельщиков волжане уступили сопернику на новом домашнем стадионе со счетом 0:3.

Первый гол «Краснодар» забил на 69-й минуте игры: великолепным ударом со 
24 сентября 2018, 10:14
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