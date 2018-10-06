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В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
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6 октября 2018, 10:25
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В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями
Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на …
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6 октября 2018, 10:15
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В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"
Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще …
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6 октября 2018, 04:29
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В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева
Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь …
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6 октября 2018, 04:20
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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры
Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.
Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. …
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4 октября 2018, 02:06
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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области
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31 августа 2018, 09:34
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00