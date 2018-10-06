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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов 
6 октября 2018, 10:25
В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на 
6 октября 2018, 10:15
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей

В отдел судебных приставов Советского района Самары пришел исполнительный лист о взыскании с местного жителя алиментов в пользу его несовершеннолетнего сына. Мужчина не перечислил вовремя своему ребенку 690 тысяч рублей. За должником не числилось никакого имущества, денег на счетах в 
5 октября 2018, 11:01
В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.

Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. 
4 октября 2018, 02:06
В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.

"Уходите 
4 октября 2018, 09:04
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Переход на пятидневную учебную неделю, введение астрономии и собеседований для допуска к экзаменам в 9 классе — таковы новшества предстоящего учебного года для школьников Самарской области. 
 
В предстоящем учебном году главным новшеством для школьников Самарской области станет 5-ти дневная учебная 
31 августа 2018, 09:34
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
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