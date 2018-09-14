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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В громкой криминальной истории, прогремевшей на всю России, «выступили» жители Самарской области. Уже несколько дней в соцсетях вовсю обсуждают случай, когда в Бугульме на человека напали двое злоумышленников, а он смог освободиться и нанести им множество ударов ножом. Следователи завели 
14 сентября 2018, 01:35
Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

В четверг, 13 сентября, Lada-217030  сбила  пешехода в  микрорайоне Крутые Ключи. Авария произошла в 18:50. 31-летний водитель ехал по улице Жалнина в направлении улицы Калиматова. Напротив дома № 11 по Жалнина автомобилист наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть 
14 сентября 2018, 12:04
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы,  в которых изложена суть претензий к подозреваемому.

Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного 

13 сентября 2018, 03:58
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его 

12 сентября 2018, 01:28
Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Переход на пятидневную учебную неделю, введение астрономии и собеседований для допуска к экзаменам в 9 классе — таковы новшества предстоящего учебного года для школьников Самарской области. 
 
В предстоящем учебном году главным новшеством для школьников Самарской области станет 5-ти дневная учебная 
31 августа 2018, 09:34
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
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