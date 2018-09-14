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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах
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14 сентября 2018, 12:04
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В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса
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14 сентября 2018, 11:16
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного …
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13 сентября 2018, 03:58
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его …
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12 сентября 2018, 01:28
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Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
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4 сентября 2018, 09:45
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Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области
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31 августа 2018, 09:34
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00
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В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
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24 августа 2018, 09:25
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05