Директор самарского филиала компании «Т Плюс» Дмитрий Трушков покинет пост. О своем уходе он объявил 17 сентября во время заседания комитета Губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Он добавил, что его кресло займет главный инженер организации Александр Гришатов.
Стоит отметить, что Дмитрий Трушков руководил филиалом с 2016 года.
О Гришатове известно, что он родился в 1976 году в Нижегородской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет имени Ленина по специальности "Тепловые электрические станции". Работает в энергетике с 1999 года.
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