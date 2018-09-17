«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей Компания «Т плюс» Виктора Вексельберга отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей. Предложенную банками-операторами ставку в 8,1 процента энергетики посчитали слишком высокой. Фактически это означает, что, по мнению «Т плюс», она могла бы занять эту же сумму в качестве …