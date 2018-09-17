8
39
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

Компания «Т плюс» Виктора Вексельберга отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей. Предложенную банками-операторами ставку в 8,1 процента энергетики посчитали слишком высокой. Фактически это означает, что, по мнению «Т плюс», она могла бы занять эту же сумму в качестве 

27 ноября 2017, 09:02
Нового директора Самарского филиала ПАО

Нового директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" представили губернатору

Губернатор Николай Меркушкин познакомился с новым директором Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрием Трушковым, который вступил в должность 15 марта. Как уже рассказывала Терра, топ-менеджеру 36 лет. С 2003 года он работал на различных должностях в энергокомпаниях Кирова, в 2005-м 
15 марта 2016, 05:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх