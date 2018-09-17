Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 33 и 47 лет. Их обвиняют в предложении и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.



По версии следствия, 26 декабря прошлого года 33-летняя женщина около одной из школ на …