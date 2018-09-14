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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области
14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов …
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14 сентября 2018, 03:51
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок
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14 сентября 2018, 02:30
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного …
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13 сентября 2018, 03:58
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его …
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12 сентября 2018, 01:28