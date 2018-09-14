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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года.  Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов 

14 сентября 2018, 03:51
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

Перед судом в Самаре предстала 32-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка. В ночь с 10 на 11 января во дворе дома на улице Ставропольской нашли новорожденного мальчика. Жители дома сразу же вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ребенка 
14 сентября 2018, 02:30
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы,  в которых изложена суть претензий к подозреваемому.

Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного 

13 сентября 2018, 03:58
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его 

12 сентября 2018, 01:28
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