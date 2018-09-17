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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный  губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке 
17 сентября 2018, 07:57
Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 33 и 47 лет. Их обвиняют в предложении и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, 26 декабря прошлого года 33-летняя женщина около одной из школ на 
17 сентября 2018, 01:42
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

Перед судом в Самаре предстала 32-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка. В ночь с 10 на 11 января во дворе дома на улице Ставропольской нашли новорожденного мальчика. Жители дома сразу же вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ребенка 
14 сентября 2018, 02:30
В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В криминальной истории, прогремевшей на всю Россию, «выступили» жители Самарской области. Уже несколько дней в соцсетях вовсю обсуждают случай, когда в Бугульме на человека напали двое злоумышленников, а он смог освободиться и нанести им множество ударов ножом. Следователи завели уголовное 
14 сентября 2018, 01:35
Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей. 
 
За 25 лет существования системы обязательного медицинского страхования принципы ее работы серьезно изменились. Об этом рассказал директор территориального фонда Виктор Мокшин. Например, если раньше ФОМС просто оплачивал выставленные 
30 августа 2018, 08:46
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Работу поликлиник смогут анонимно оценить жители Самарской области

Пациентов поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска просят оценить качество предоставляемых им медицинских услуг. Для этого они могут заполнить анонимную анкету на сайте регионального Минздрава или же непосредственно в самой больнице.
 
Участники опроса должны высказать свое мнение об открытости и доступности 
20 августа 2018, 04:53
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
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