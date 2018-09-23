Вчера, 22 сентября, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в 19:30 51-летний водитель на Lada Priora ехал по дороге Тольятти — Поволжский в сторону Автограда. На 1 км трассы он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой" под управлением 58-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Lada Priora скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи. Его 39-летнюю пассажирку, а также водителя "Нивы" в тяжелом состоянии госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка.
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