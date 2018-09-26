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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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В блогах: в Тольятти купят

В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"

Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть 
26 сентября 2018, 07:30
В блогах: страшный потоп на улице Революционной

В блогах: страшный потоп на улице Революционной

"В Самаре прошло уже три недели, как затопило перекресток улиц Революционной и Карла-Маркса. Но никому до этого нет никакого дела - вода течет, огромная лужа, ходить там невозможно, газоны - настоящие болота, вонь и комары", - такую жалобу на бездействие 
26 сентября 2018, 06:55
В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.

По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес 
26 сентября 2018, 05:48
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В среду, 26 сентября, в десяти с лишним домах в Железнодорожном районе Самары отключили холодную воду. По информации «Самарских коммунальных систем», из-за утечки из земли на водопроводной линии д-300 прекратилась подача воды в дома № 115,117,117А по улице Волгина, № 
26 сентября 2018, 04:42
В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии

В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии

В этот вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста и увольнение тех, кому осталось до заслуженного отдыха 5 лет. Наказание - штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы 
26 сентября 2018, 08:16
В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих простимулируют материально. Как следует из проекта федерального бюджета в 2019-20 годах, чиновникам в виде бонусов планируется дополнительно выплатить более 138 и почти 209 миллиардов рублей, соответственно. Суммарно почти 346 миллиардов. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и 
21 сентября 2018, 11:23
В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В списке санкций штраф на сумму до 200 тысяч рублей и выполнение обязательных работ в течение 360 часов. Эта мера аналогична той, что прописана 
14 сентября 2018, 11:21
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
«Сбербанк России»: после 65 не даём

«Сбербанк России»: после 65 не даём

«Сбербанк» официально подтвердил информацию об отказе российским пенсионерам в кредитах. Крупнейший розничный банк страны решил ограничить - с 21 года до 65 лет включительно - возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Пресс-служба «Сбербанка» отреагировала на появившийся 
15 августа 2018, 09:47
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
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