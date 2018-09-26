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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 05:48
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии
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26 сентября 2018, 08:16
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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Госслужащих в России поощрят материально
Госслужащих простимулируют материально. Как следует из проекта федерального бюджета в 2019-20 годах, чиновникам в виде бонусов планируется дополнительно выплатить более 138 и почти 209 миллиардов рублей, соответственно. Суммарно почти 346 миллиардов. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и …
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21 сентября 2018, 11:23
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В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками
Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей.
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21 сентября 2018, 10:35
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21
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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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«Сбербанк России»: после 65 не даём
«Сбербанк» официально подтвердил информацию об отказе российским пенсионерам в кредитах. Крупнейший розничный банк страны решил ограничить - с 21 года до 65 лет включительно - возраст своих клиентов, которые могут рассчитывать на получение кредитной карты. Пресс-служба «Сбербанка» отреагировала на появившийся …
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15 августа 2018, 09:47
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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11