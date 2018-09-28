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В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу

В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу

В паблике "Подслушано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что озеро рядом с Техникумом промышленных технологий на проспекте Кирова теперь больше похоже на лужу. По непонятным причинам вода из водоема куда-то ушла, и в него набросали кучи разного хлама. А ведь 
28 сентября 2018, 07:16
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
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