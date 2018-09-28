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В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу
В паблике "Подслушано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что озеро рядом с Техникумом промышленных технологий на проспекте Кирова теперь больше похоже на лужу. По непонятным причинам вода из водоема куда-то ушла, и в него набросали кучи разного хлама. А ведь …
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28 сентября 2018, 07:16
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
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28 сентября 2018, 01:27
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54