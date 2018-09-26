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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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В Самаре пройдет самый добрый урок
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25 сентября 2018, 08:44
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06
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Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
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24 сентября 2018, 06:05
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В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу
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24 сентября 2018, 05:15
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В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
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24 сентября 2018, 03:27
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«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах
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24 сентября 2018, 09:56
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33