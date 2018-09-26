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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

Во вторник, 25 сентября, на 110 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург» от М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Как выяснили полицейские, 71-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Нефтегорска в направлении Алексеевки. Во время движения он не справился 
25 сентября 2018, 06:09
В Самаре пройдет самый добрый урок

В Самаре пройдет самый добрый урок

25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.

Участниками «Доброго урока» 

25 сентября 2018, 08:44
В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи

В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, 
25 сентября 2018, 10:06
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В воскресенье, 23 сентября, в 14:30 произошла авария с мотоциклом в Самаре. По информации сотрудников ГИБДД, 71-летний мужчина ехал по улице Победы на своем мотоцикле «Урал» со стороны Пугачевской в направлении Советской. По предварительной версии,  пенсионер не смог выбрать безопасную 
24 сентября 2018, 05:15
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

В Самарской области полицейские нашли женщину, которая оставила своего годовалого мальчика на озерах. Сейчас он находится в больнице. В пятницу, 21 сентября, житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым малышом. Мужчина рассказал, что обнаружил необычную находку на Алексеевских 
24 сентября 2018, 09:56
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
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