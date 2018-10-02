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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». По предварительным данным, мужчина вышел из автомобиля и стал рыбачить. В 3:12 машина начала  
1 октября 2018, 05:25
В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В воскресенье, 30 сентября, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 10:50 49-летний автомобилист, на год лишенный водительских прав совсем недавно - 21 сентября, ехал на своей машине ВАЗ 21043 по улице Васильевской. Он направлялся в сторону улицы Ларина. По предварительной 
1 октября 2018, 03:21
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