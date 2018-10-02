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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП
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1 октября 2018, 03:21