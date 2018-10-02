Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу … ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу