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Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков
Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора …
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2 октября 2018, 01:36
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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25