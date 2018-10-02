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Материалы по теме:

Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора 
2 октября 2018, 01:36
В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». По предварительным данным, мужчина вышел из автомобиля и стал рыбачить. В 3:12 машина начала  
1 октября 2018, 05:25
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