В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся … В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека,