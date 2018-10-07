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В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями
Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на …
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6 октября 2018, 10:15
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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28