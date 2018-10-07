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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на 
6 октября 2018, 10:15
В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
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