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Материалы по теме:

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек» из-за гибели   рабочих на авиационном заводе. 
 
Напомним, что примерно в 12:00 31 августа на территории обособленного предприятия «Винтай» ПАО «Кузнецов» 
4 сентября 2018, 01:24
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

22 августа в Самарской области произошел несчастный случай при разгрузочных работах около асфальтобетонного завода в поселке Преображенка. Во время разгрузки кузов самосвала завалился набок прямо на кабину стоящего рядом с ним КАМАЗа. В этот момент на водительском месте в грузовике 
23 августа 2018, 09:33
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В Самарской области раскрыто убийство 23-летнего парня на озере Костыли. Тело молодого человека нашли водолазы. Следователям 63-го региона помогали коллеги из Москвы, их привлекли к делу после анонимной жалобы в центральный аппарат СК России. Уголовное дело тут же было взято 
10 августа 2018, 09:30
В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В России предлагают штрафовать за небезопасное использование газового оборудования

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования «голубым топливом» в быту. В документе 9 пунктов. Если предложение одобрят, бездействие при появлении подозрительного запаха, эксплуатация неисправных приборов или самостоятельная установка и ремонт газового оборудования будут караться 

21 октября 2014, 03:43
В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

В Самаре при взрыве газа в квартире ранены парень и девушка

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в 6-этажном жилом доме на ул. Чапаевской в Самаре. Сегодня, 20 октября, около часу ночи там слышали хлопок. По предварительной информации, в квартире на первом этаже «вследствие неисправности газовой колонки произошла вспышка бытового газа», сообщает пресс-служба 

20 октября 2014, 09:44
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