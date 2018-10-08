В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на насильственную смерть.
Сейчас Красноярский следственный отдел ведет проверку. По предварительной версии, женщина и ребенок отравились угарным газом. Назначены судебно-медицинские исследования, которые должны выявить причину смерти, выясняются все детали ЧП.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета.
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