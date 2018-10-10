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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на 
10 октября 2018, 04:28
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

Во вторник, 9 октября, на пересечении улиц Мичурина и Луначарского в Самаре «пятнадцатая» врезалась в бетонный столб на обочине. Причем, водитель протаранил сооружение на скорости, так что машина свалила часть дорожного ограждения. У легковушки повреждены капот, бампер, фары и левая 
10 октября 2018, 08:38
В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В понедельник, 8 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. По материалам Госавтоинспекции, в 15:00 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны Осипенко. Напротив дома № 1 по проспекту Ленина автомобилист сбил 
9 октября 2018, 10:06
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
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