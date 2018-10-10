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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска
На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на …
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10 октября 2018, 04:28
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского
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10 октября 2018, 08:38
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В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»
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9 октября 2018, 10:06
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23