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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29
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Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска
На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на …
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10 октября 2018, 04:28
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
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9 октября 2018, 01:52
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В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"
Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".
"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь …
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9 октября 2018, 11:13
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Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре
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9 октября 2018, 07:32
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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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К чему приведет введение социальных норм на электричество?
Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, …
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3 октября 2018, 08:40
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35