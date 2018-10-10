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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска

На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на 
10 октября 2018, 04:28
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

Страшный случай произошел на днях в японском городе Кагосима. Там белый тигр напал на сотрудника местного зоопарка. Мужчину, истекающего кровью, обнаружили в понедельник. Его сразу же отвезли в больницу, но спасти пострадавшего врачи не смогли.

Сразу после инцидента тигру 
9 октября 2018, 01:52
В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у

В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"

Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".

"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь 
9 октября 2018, 11:13
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
К чему приведет введение социальных норм на электричество?

К чему приведет введение социальных норм на электричество?

Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.

К вопросу дифференцированных тарифов для населения, 

3 октября 2018, 08:40
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
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