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Материалы по теме:

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и 
16 октября 2018, 01:16
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой 
15 октября 2018, 11:25
В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей

В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей

Стало известно, что за девять месяцев этого года в регионе было составлено 56 протоколов об административных правнарушениях, которые касались незаконного использования товарных знаков. Суд рассмотрел 18 из них на сумму в 340 тысяч рублей. За этот же период было раскрыто 
12 октября 2018, 03:17
В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
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