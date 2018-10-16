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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей
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16 октября 2018, 01:16
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире
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16 октября 2018, 11:58
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В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом
Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля …
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16 октября 2018, 11:04
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
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15 октября 2018, 01:37
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В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
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15 октября 2018, 11:25
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В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей
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12 октября 2018, 03:17
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13