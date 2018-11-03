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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
В блогах: Браво, старина Трамп!

В блогах: Браво, старина Трамп!

Депутат от Самарской области Владимир Гутенев высказал в «Фейсбуке» «спасибо старине Трампу». «Сначала он помог непредсказуемыми «антиолигархическими» санкциями процессу деофшоризации нашей экономики, а теперь «подставил плечо» нашему президенту в процессе национализации элит, заявив об отмене гражданства по рождению. Теперь детишкам 
31 октября 2018, 11:54
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