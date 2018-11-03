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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
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1 ноября 2018, 09:57
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В блогах: Браво, старина Трамп!
Депутат от Самарской области Владимир Гутенев высказал в «Фейсбуке» «спасибо старине Трампу». «Сначала он помог непредсказуемыми «антиолигархическими» санкциями процессу деофшоризации нашей экономики, а теперь «подставил плечо» нашему президенту в процессе национализации элит, заявив об отмене гражданства по рождению. Теперь детишкам …
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31 октября 2018, 11:54