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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
Несуществующего мальчика пытались вытащить из ямы самарские спасатели

Несуществующего мальчика пытались вытащить из ямы самарские спасатели

Сотрудники МЧС, по всей видимости, стали «жертвами» телефонного «розыгрыша». Теперь поисками «шутника» могут заняться полицейские.

В пятницу, 17 августа, специалисты ПСС Самарской области выезжали в Чапаевск на спасение 13-летнего мальчика. Однако, как оказалось, никакого ребенка в природе не существовало, 
19 августа 2018, 02:46
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском

Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском

В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 марта, спасатели ПСО Новокуйбышевска эвакуировали рыбаков.
Трое мужчин ушли на рыбалку утром 17 марта. Когда они собрались возвращаться домой, выяснилось, что из-за сильной пурги путь на берег замело. А вокруг 

18 марта 2018, 01:15
Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.

 Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится 
13 января 2018, 02:24
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

В службу спасения обратились родственники мужчины, который уехал порыбачить 5 января на снегоходе. Они сообщили, что рыбак не вернулся домой, а его телефон с 21:00 перестал отвечать на вызовы.
 
Спасатели определили предполагаемый район поисков - акватория Волги, напротив входа 
7 января 2018, 01:14
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