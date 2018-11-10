Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.



Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие …