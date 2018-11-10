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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
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22 сентября 2018, 03:17
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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На Ставропольской в Самаре встали трамваи
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30 августа 2018, 09:13
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Несуществующего мальчика пытались вытащить из ямы самарские спасатели
Сотрудники МЧС, по всей видимости, стали «жертвами» телефонного «розыгрыша». Теперь поисками «шутника» могут заняться полицейские.
В пятницу, 17 августа, специалисты ПСС Самарской области выезжали в Чапаевск на спасение 13-летнего мальчика. Однако, как оказалось, никакого ребенка в природе не существовало, …
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19 августа 2018, 02:46
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00
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Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском
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18 марта 2018, 01:15
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Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге
В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.
Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится …
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13 января 2018, 02:24
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Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам
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7 января 2018, 01:14