|
У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб
|
6 июля 2018, 02:26
|
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
|
6 июля 2018, 11:09
|
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
|
6 июля 2018, 10:20
|
Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти
В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер …
|
5 июля 2018, 08:54
|
Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке
|
5 июля 2018, 04:09
|
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
|
5 июля 2018, 11:40
|
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
|
3 июля 2018, 11:50
|
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
|
29 июня 2018, 05:00
|
Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
|
28 июня 2018, 09:51
|
Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре
В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы …
|
27 июня 2018, 01:23
|
Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»
|
21 апреля 2018, 04:29
|
В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль
На улицах Автограда бдительные горожане заметили редкий автомобиль. Это праворульный ВАЗ-2108.
«Видимо, экспортный вариант - в Японию или Великобританию», - предполагают тольяттинцы в паблике «События Тольятти» соцсети ВК.
Как известно, тольяттинский автогигант выпускал экспортные варианты своих машин …
|
3 января 2018, 03:09