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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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  "Y88P"
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью

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Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. 
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

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Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Вчера, 11 июня, вечером в кювете на обочине автотрассы в Борском районе был обнаружен автомобиль с тремя погибшими.
 
Причины трагедии устанавливают сотрудники полиции. На этот час неизвестно при каких обстоятельствах была обнаружена машина.
 
Предположительно, среди погибших несовершеннолетних нет, 
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
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6 человек отравились парами углеводородов под Самарой: один из них погиб

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В четверг, 1 февраля, около 11 часов 
2 февраля 2018, 11:17
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