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Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани
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28 июня 2018, 08:16
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Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре
В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы …
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27 июня 2018, 01:23
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24
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Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани
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25 июня 2018, 11:15
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе
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12 июня 2018, 05:09
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
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4 апреля 2018, 12:53
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6 человек отравились парами углеводородов под Самарой: один из них погиб
Вчера, 10 марта, предположительно во второй половине дня, во время неких работ под Самарой сразу 6 человек отравились парами углеводородов, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.
По предварительным сведениям, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летнего мужчину …
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11 марта 2018, 01:07
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В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день
В Самаре за день отравились газом шесть человек в трех разных квартирах. Четверо пострадавших – дети, двое - взрослые. Об этом сообщает сайт samru.ru со ссылкой на данные Средневолжской газовой компании.
В четверг, 1 февраля, около 11 часов …
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2 февраля 2018, 11:17