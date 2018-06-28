Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани 28 июня в Самаре состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. Чтобы поддержать свою команду, в регион прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Гости селятся не только в Самаре, но и в других …