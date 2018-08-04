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«Провода порвало, трамваи встали»: Возле «Руси» дерево упало на трамвайные пути
Сегодня, 4 августа, в Самаре на пересечении улицы 4 Проезда с проспектом Карла Маркса (неподалеку от ТЦ «Русь») дерево рухнуло прямо на трамвайные линии. Об этом сообщает в Facebook самарец Виктор Воронов.
«Трамваи встали, на Врубеля дерево упало, …
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