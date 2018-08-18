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Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него 

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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
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По словам врио губернатора, «команда отдала все силы, она сделала на поле все, что могла и не 
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Большинство российских школьников считает себя патриотами

72% российских школьников считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). По мнению большинства из них, патриотизм заключается в любви к своей стране и гордости за нее, а также в знании истории и гимна и 
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Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.

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Самарское отделение ОНФ просит решить проблему питьевой воды

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10 июля 2015, 04:01
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ОНФ и движение «Убитые дороги» проведут проверку в Самарской области

Общероссийский народный фронт объявил о проведении рейда по проверке качества гарантийных автодорог в Самарской области. Помогать «фронтовикам» будут движение «Убитые дороги» и Союз добровольцев России. К мероприятию может присоединиться любой небезразличный гражданин, сообщает пресс-служба ОНФ. Активисты проинспектируют качество дорог, отремонтированных 
18 мая 2015, 03:56
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