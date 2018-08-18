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Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря
Коллекция самарских футбольных граффити пополнилась ещё одним изображением. На этот раз художники украсили дом на улице Ташкентской, передает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
«Симпатичного футболиста и его группу поддержки нарисовали на здании по адресу Ташкентская, 240», — …
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11 августа 2018, 03:12
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В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией
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14 июля 2018, 02:16
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00
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Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»
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8 июля 2018, 03:13
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02
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Большинство российских школьников считает себя патриотами
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12 января 2018, 09:42
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Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области
Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.
Препараты, по мнению активистов, поставлялись …
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14 июля 2015, 04:43
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Самарское отделение ОНФ просит решить проблему питьевой воды
Самарское отделение Общероссийского народного фронта заявило о намерении обратиться к губернатору с просьбой решить проблему обеспечения питьевой водой поселка Дружба. Более месяца 2000 его жителей вынуждены пользоваться услугами бойлера. Работники детского сада и школ привозят воду в бутылях, отмечается в сообщении. …
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10 июля 2015, 04:01
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ОНФ и движение «Убитые дороги» проведут проверку в Самарской области
Общероссийский народный фронт объявил о проведении рейда по проверке качества гарантийных автодорог в Самарской области. Помогать «фронтовикам» будут движение «Убитые дороги» и Союз добровольцев России. К мероприятию может присоединиться любой небезразличный гражданин, сообщает пресс-служба ОНФ. Активисты проинспектируют качество дорог, отремонтированных …
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18 мая 2015, 03:56