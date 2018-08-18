72% российских школьников считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). По мнению большинства из них, патриотизм заключается в любви к своей стране и гордости за нее, а также в знании истории и гимна и …