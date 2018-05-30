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«Хор Турецкого» выступит на набережной в Самаре (6+)
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30 мая 2018, 02:32
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
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30 мая 2018, 12:45
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Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару
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30 мая 2018, 10:55
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К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары
В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и …
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29 мая 2018, 01:38
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком
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23 мая 2018, 09:24
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35