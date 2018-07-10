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Материалы по теме:

Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Неизвестные вандалы нанесли оскорбительную надпись и загадочные рисунки на штурмовик Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором трудно что-либо угадать. Об этом в своем 
10 июля 2018, 08:53
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два 

20 июня 2018, 11:17
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее 
1 декабря 2017, 12:03
В блогах:

В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету 
24 ноября 2017, 10:33
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть 
21 ноября 2017, 09:06
Самарские насосные станции атаковали вандалы

Самарские насосные станции атаковали вандалы

«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в 

23 августа 2017, 03:12
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