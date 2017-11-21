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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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В блогах: про хаос на кольцах Самары

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В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

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Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре

В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены 
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В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам

В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам

Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. 
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Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

В Самаре в понедельник, 6 ноября, торжественно открыли Ил-2 - самолет-памятник, впервые установленный в Куйбышеве 42 года назад.

Памятник самолету Ил-2 занял привычное место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Его демонтировали в конце 2015 года на время строительства в 

7 ноября 2017, 09:47
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

В Самаре появился первый в России памятник кинорежиссеру Эльдару Рязанову. В этом году нашему прославленному земляку исполнилось бы 90 лет. Монумент установили около дома на улице Фрунзе, где родился Рязанов. Правда, режиссёр тогда провел в Самаре всего месяц. В следующий 

30 октября 2017, 01:20
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки 

27 октября 2017, 10:34
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