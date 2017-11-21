|
В блогах: про хаос на кольцах Самары
Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, …
|
20 ноября 2017, 10:10
|
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие …
|
17 ноября 2017, 09:56
|
В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени
Блогер Владимир Нехорошев рассказал, что 15 ноября в Самаре в Центре внешкольной работы «Крылатый» торжественно вскрыли капсулу времени, в которой пионеры и комсомольцы 50 лет назад (в 1967-м) оставили письма к школьникам 2017-го года.
«Пятьдесят лет тому назад …
|
17 ноября 2017, 09:35
|
В блогах: самарец усмотрел «пропаганду употребления водки»
Блогер Владислав Харчев поведал "про пропаганду употребления водки за госсчёт возле самого главного здания Самары". "Новая государственная контора Роскачество решила закупить наружную рекламу на остановках и начала рекламировать свою пользу для россиян в отношении одних из самых популярных и востребованных …
|
16 ноября 2017, 03:04
|
Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре
В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены …
|
14 ноября 2017, 10:40
|
В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам
Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. …
|
10 ноября 2017, 09:00
|
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
|
7 ноября 2017, 09:47
|
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
|
2 ноября 2017, 03:18
|
В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову
|
30 октября 2017, 01:20
|
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
|
30 октября 2017, 11:13
|
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе
В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.
«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки …
|
27 октября 2017, 10:34