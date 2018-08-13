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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу
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12 августа 2018, 03:45
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В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»
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12 августа 2018, 02:58
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
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8 августа 2018, 01:36
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В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка
В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно …
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6 августа 2018, 10:23
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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36