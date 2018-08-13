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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу

Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу

18-летний водитель-новичок с 5-месячным водительским стажем не справился с управлением.
12 августа 2018, 03:45
В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»

В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»

226-й ПАЗик ехал по маршруту и врезался в бок муниципальному транспортному средству
12 августа 2018, 02:58
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

В этом сезоне самарские «Крылья Советов» приглашают детей обладателей клубных абонементов на церемонии открытия домашних матчей. Каждый раз кто-то из ребят сможет выйти на поле вместе с футболистами. Команда приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет.
8 августа 2018, 01:36
В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно 
6 августа 2018, 10:23
Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы

Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы

В воскресенье, 5 августа, в 21:00 на трассе «Самара - Бугуруслан» произошла страшная авария. На 62 километре автодороги столкнулись ВАЗ и иномарка «Шкода». Один человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», а двое пострадавших, в том числе 12-летний мальчик попали 
5 августа 2018, 11:36
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