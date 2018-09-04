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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году
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4 сентября 2018, 09:00
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани
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3 сентября 2018, 01:08
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Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани
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3 сентября 2018, 12:42
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«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре
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3 сентября 2018, 10:15
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05