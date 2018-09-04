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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5 
4 сентября 2018, 09:00
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди 

3 сентября 2018, 01:08
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

Поздно вечером в воскресенье произошла крупная авария в районе съезда с Южного моста в Самаре. Примерно в 22:30 2 сентября 30-летний водитель ВАЗ 2110 превысил скорость, но не сумел справиться с управлением, и его легковушка врезалась в трактор Амкодор, стоявший 
3 сентября 2018, 10:15
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
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