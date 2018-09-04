330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году … 1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5