|
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.
«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно …
|
7 сентября 2018, 01:34
|
Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
|
7 сентября 2018, 01:21
|
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
|
7 сентября 2018, 12:42
|
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
|
7 сентября 2018, 12:41
|
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
|
7 сентября 2018, 12:16
|
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору
|
6 сентября 2018, 05:22
|
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте
|
6 сентября 2018, 01:22
|
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
|
6 сентября 2018, 10:24
|
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
|
5 сентября 2018, 10:52