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Материалы по теме:

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют 
14 февраля 2019, 04:41
На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое 
14 февраля 2019, 03:32
Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

В четверг, 14 февраля, в центре областной столицы, видимо, произошла очередная коммунальная авария. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, на проспекте Ленина и на улице Полевой в районе ресторана «Макдоналс» видны клубы пара, видимость значительно снижена, пешеходы и автомобилисты 
14 февраля 2019, 02:52
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
 
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в 
12 февраля 2019, 05:20
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