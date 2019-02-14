На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое … Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое