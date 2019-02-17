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«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО
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17 февраля 2019, 08:22
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Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре
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17 февраля 2019, 02:03
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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
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15 февраля 2019, 10:42
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В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
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12 февраля 2019, 03:04
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Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб
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11 февраля 2019, 09:00
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Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем
Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за …
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10 февраля 2019, 03:58
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Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина
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10 ноября 2018, 04:46
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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В Самаре началась четырехдневная оттепель
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8 ноября 2016, 02:30
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Катки в Самаре возобновят работу
Городские катки возобновили свою работу после перерыва, связанного с потеплением. На площадках сейчас идут восстановительные работы. Первым открыл свои двери для посетителей каток на стадионе "Локомотив". В выходные заработают ледовые площадки в парках Дружбы, Победы и Гагарина. Восстановление катка на …
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16 января 2014, 10:53
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Самарские полицейские ищут участников массовой драки
В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
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23 июля 2013, 09:43
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