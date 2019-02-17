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Материалы по теме:

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

Известное некогда заведение у рынка «Караван» стало еще одной жертвой обильных снегопадов. Видеоблогер Мокасин TV опубликовал в Youtube запись, сделанную на Московском шоссе.
 
Ресторан не работает, потому, вероятно, пострадавших, к счастью, нет.
 
Ленты новостей в Самаре в эти 
17 февраля 2019, 08:22
Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Сильный снегопад, обрушивающийся на Самару в конце рабочей недели, стал причиной очередного ЧП. В этот раз инцидент произошел в строительном магазине на улице Товарной.  Сначала, в торговом зале, где было множество посетителей, обрушилась часть подвесного потолка. Спустя полминуты, в зал 
17 февраля 2019, 02:03
Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.

По информации пресс-службы горадминистрации, в момент  инцидента рабочие чистили 
16 февраля 2019, 08:04
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

Сейчас 

11 февраля 2019, 09:00
Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за 
10 февраля 2019, 03:58
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Вчера, 9 ноября, поздно вечером на трамвайных путях по проспекту Ленина произошло ДТП с участием пешехода. На пересечении с улицей Осипенко мужчина попал под трамвай и погиб.
 
По информации областного главка полиции, погибшим оказался 42-летний мужчина. Его по неустановленной 
10 ноября 2018, 04:46
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
26 марта 2018, 12:09
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
В Самаре началась четырехдневная оттепель

В Самаре началась четырехдневная оттепель

В ночь на вторник и весь последующий день столбик термометра держался на уровне плюсовой температуры. Моросящий дождь растопил почти весь выпавший снег.
Из-за тумана со сбоями работал местный аэропорт Курумоч. Он не мог принимать самолеты. В обед вылета в Самару 

8 ноября 2016, 02:30
Катки в Самаре возобновят работу

Катки в Самаре возобновят работу

Городские катки возобновили свою работу после перерыва, связанного с потеплением. На площадках сейчас идут восстановительные работы. Первым открыл свои двери для посетителей каток на стадионе "Локомотив". В выходные заработают ледовые площадки в парках Дружбы, Победы и Гагарина. Восстановление катка на 

16 января 2014, 10:53
Самарские полицейские ищут участников массовой драки

Самарские полицейские ищут участников массовой драки

В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
Утром в воскресенье, 21 июля, правоохранителям поступило сообщение  о том, что в поселке Малая Царевщина неизвестные избили отдыхающих. На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних 

23 июля 2013, 09:43
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