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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном 

23 февраля 2019, 01:21
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В среду вечером, 20 февраля, в одном из самарских дворов в районе Телецентра застряли машины реанимации и скорой помощи. Местный житель заснял на видео, как автомобили буксуют и не могут проехать по заснеженному дворовому проезду. В итоге сотрудники «неотложки» взяли 
21 февраля 2019, 08:20
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на 
20 февраля 2019, 06:06
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору

Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору

Неприятный инцидент случился вчера, 6 января, поздно вечером во дворе дома № 106а по улице Галактионовской. Машина скорой помощи не смогла проехать на вызов. Причиной стала нечищеная дорога, на которой застряла служебная «Газель».
 
«Я вызвала скорую ребёнку с высокой 
7 января 2019, 04:50
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