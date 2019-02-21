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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов
В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном …
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23 февраля 2019, 01:21
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра
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21 февраля 2019, 08:20
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В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины
В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на …
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20 февраля 2019, 06:06
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору
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7 января 2019, 04:50
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