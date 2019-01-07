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Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи
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29 декабря 2018, 08:27
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46