6
21
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Службы скорой помощи Тольятти, Сызрани и Жигулевска получили 15 новых автомобилей, полностью укомплектованных оборудованием для оказания первой помощи. В начале 2019 года в регион доставят 23 новых автомобиля скорой помощи ГАЗ и УАЗ для городов и районов. 
 
- Вы - спасатели 
29 декабря 2018, 08:27
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх