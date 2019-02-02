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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
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28 января 2019, 03:31
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«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега
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12 января 2019, 04:21
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани
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18 декабря 2018, 10:20
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Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
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10 декабря 2018, 09:30
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Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре
Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры …
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9 декабря 2018, 03:55
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26
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Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»
Самарский художник-граффитист Денис VERTIGO Вертигов делает необычные огромные инсталляции на молодежном форуме "Тарида". Например, он создал гигантского богатыря-серфера на пять человеческих ростов в высоту, а также представил свое видение мультяшного «Ежика в тумане», где главный герой идет с котомкой к …
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18 июля 2018, 08:40
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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Группа «Звери» неожиданно распалась
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13 июня 2016, 12:42
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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Солист группы «Звери» подаст в суд на Светлакова и Незлобина
Скандал между звездами шоу-бизнеса разгорелся из-за использования песни группы «Звери» «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной», сообщают СМИ.
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27 августа 2014, 04:16
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