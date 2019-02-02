6
13
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

Жителей Сызрани привело в состояние настоящего шока трудолюбие 80-летней бабушки, которая невзирая на преклонные годы решила сама почистить от снега большую уличную лестницу. Сызранцы знают, что очисткой участка должны заниматься соответствующие службы города, однако бабулькой все же восхищаются.
 
12 января 2019, 04:21
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры 
9 декабря 2018, 03:55
Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Художник из Самары Владимир Логутов стал стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского. Он получил награду в номинации «визуальное искусство». В течение трех месяцев в начале 2019 года он будет проживать в Американской академии в Риме. 

«Стипендия позволит талантливому художнику изучать классическую 
19 июля 2018, 05:26
Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»

Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»

Самарский художник-граффитист Денис VERTIGO Вертигов делает необычные огромные инсталляции на молодежном форуме "Тарида". Например, он создал гигантского богатыря-серфера на пять человеческих ростов в высоту, а также представил свое видение мультяшного «Ежика в тумане», где главный герой идет с котомкой к 
18 июля 2018, 08:40
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
Группа «Звери» неожиданно распалась

Группа «Звери» неожиданно распалась

В СМИ появилась информация, что группу «Звери» покинули почти все музыканты. Гитарист группы опубликовал на своей странице «Вконтакте» запись о том, что ищет работу с 1 июля.
 
Максим Леонов, гитарист группы «Звери», на своей странице в социальной сети «Вконтакте» 

13 июня 2016, 12:42
Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Живописец из Соединенных Штатов Люк МакГарри запечатлел наиболее важные события 2015 года на одной картине. Здесь, по его задумке, есть все самое значимое, что случилось в политике, общественной жизни, спорте, культуре в уходящем году. В том числе, трагедии и уход 
15 декабря 2015, 12:19
Солист группы «Звери» подаст в суд на Светлакова и Незлобина

Солист группы «Звери» подаст в суд на Светлакова и Незлобина

Скандал между звездами шоу-бизнеса разгорелся из-за использования песни группы «Звери» «Южная ночь» в трейлере к фильму «Выпускной», сообщают СМИ.
Роман Билык - солист группы - не дал своего разрешения Сергею Светлакову и Александру Незлобину на использование музыкальной композиции как саундтрека, 

27 августа 2014, 04:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх