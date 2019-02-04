|
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
|
4 февраля 2019, 07:58
|
В Самарской области ввели новые правила охоты
|
1 февраля 2019, 10:15
|
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
|
1 февраля 2019, 05:27
|
В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка
|
1 февраля 2019, 04:58
|
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
|
1 февраля 2019, 01:56
|
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
|
29 января 2019, 11:40
|
В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах
В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага …
|
28 января 2019, 12:46
|
В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу
|
28 января 2019, 12:00
Мы Вам перезвоним!