Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт … В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по