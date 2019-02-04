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Материалы по теме:

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
В Самарской области ввели новые правила охоты

В Самарской области ввели новые правила охоты

Сейчас в Самарской области оформлено порядка 80 тысяч охотничьих билетов, которые дают право на приобретение оружия, а разрешений на право охоты выдано всего 30 тысяч. 
 
- Оружие - это предмет повышенной опасности. Получение охотничьего билета и права на охоту - самый 
1 февраля 2019, 10:15
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре проведут доследственную проверку инцидента с пострадавшими в Промышленном районе. В пятницу, 1 февраля, в Сети появилась информация о том, что 31 января на детской площадке на двух несовершеннолетних девочек упала глыба льда и они получили травмы. Сотрудники полиции 
1 февраля 2019, 04:58
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага 
28 января 2019, 12:46
В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В субботу, 26 января, под колесами машины в Самаре оказался ребенок. В 02:40 26-летний водитель «Лады Приоры» напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе проехал на красный и сбил 9-летнюю девочку. Школьница вместе со своей мамой пересекала проезжую часть по 
28 января 2019, 12:00
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