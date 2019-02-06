В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку … Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и