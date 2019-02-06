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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
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28 января 2019, 09:06
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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25 октября 2018, 08:13
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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