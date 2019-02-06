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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

До вечера понедельника, 28 января, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололедица. Днем по области -8,-13, в Самаре - 9,-11 градусов 
28 января 2019, 09:06
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
25 октября 2018, 08:13
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
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