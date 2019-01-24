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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина
В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь …
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24 января 2019, 12:43
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
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24 января 2019, 10:07
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Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00
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24 января 2019, 08:34
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На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
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23 января 2019, 10:29
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В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли
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20 января 2019, 10:58
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Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках
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19 января 2019, 03:29
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Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной
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19 января 2019, 03:08
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом
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13 января 2019, 05:05
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу
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11 декабря 2018, 12:20
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