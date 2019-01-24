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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару приехал и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Ранее губернатор Дмитрий Азаров обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин ЧС и привлечь виновных к ответственности вплоть до уголовной за 
24 января 2019, 10:07
Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплоэнергетики устраняют второй порыв на улице Стара-Загора, о котором стало известно в среду вечером. Подача отопления и горячей воды ожидается в 16:00. По данным областного МЧС, теплоснабжение может наладиться в 15:00. 
 
24 января 2019, 08:34
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на улице Стара-Загора развернут штаб. Там находятся глава Самары Елена Лапушкина, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Все оперативные службы подняты по тревоге. Как сообщают источники «ТЕРРЫ», 
23 января 2019, 10:29
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки в Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1».
 
По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 

19 января 2019, 03:29
Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Сегодня, 19 января, в Самаре утром горел продуктовый рынок на пересечении Ново-Вокзальной с Московским шоссе. По данным МЧС, площадь пожара составила «всего ничего» - 4 квадратных метра, но близлежащую территорию около рынка заволокло густым белым дымом. Столбы дыма были видны 
19 января 2019, 03:08
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

Пламя охватило участок в 170 квадратных метров. Пожар случился на улице Фрунзе в поселке Маяк, под Новокуйбышевском.
 
Сообщение о возгорании в частном доме поступило 13 января в 7:55. На тушениt направили 18 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. 

13 января 2019, 05:05
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
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