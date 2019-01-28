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В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области
В Новокуйбышевске в Самарской области расследуют криминальную историю, в которой «засветился» житель другого региона. Как рассказали в облМВД, 63-летний житель Саратовской области предложил должностному лицу 50 тысяч рублей. Взятка была платой за то, чтобы избежать проверки и привлечения к ответственности …
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28 января 2019, 10:09
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Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»
Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» …
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28 января 2019, 08:23
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В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой
В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой в районе Постникова …
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25 января 2019, 05:01
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В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
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25 января 2019, 04:27
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30
Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В …
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24 января 2019, 09:49
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Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов
Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом …
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22 января 2019, 10:34
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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