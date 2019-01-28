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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области

В Новокуйбышевске поймали с поличным жителя Саратовской области

В Новокуйбышевске в Самарской области расследуют криминальную историю, в которой «засветился» житель другого региона. Как рассказали в облМВД, 63-летний житель Саратовской области предложил должностному лицу 50 тысяч рублей. Взятка была платой за то, чтобы избежать проверки и привлечения к ответственности 
28 января 2019, 10:09
Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» 
28 января 2019, 08:23
В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Жителей региона просят быть особенно осторожными в четверг: сегодня местами по Самарской области усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. С семи часов вечера синоптики Приволжского УГМС обещают снег и метель в отдельных районах, на дорогах появятся снежные заносы. 
24 января 2019, 03:14
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В 
24 января 2019, 09:49
Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом 
22 января 2019, 10:34
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
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