Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице В четверг, 24 января, крупная авария в Самарской области унесла жизнь 31-летнего водителя. Он ехал на своей «девяносто девятой» по 32 километру трассы Самара - Волгоград, но, по неизвестным причинам выдвинулся на встречку. В этот момент по ней направлялась Lada …