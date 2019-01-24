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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

В четверг, 24 января, крупная авария в Самарской области унесла жизнь 31-летнего водителя. Он ехал на своей «девяносто девятой» по 32 километру трассы Самара - Волгоград, но, по неизвестным причинам выдвинулся на встречку. В этот момент по ней направлялась Lada 
24 января 2019, 04:24
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. 
- Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет 
24 января 2019, 04:02
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В 
24 января 2019, 09:49
Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом 
22 января 2019, 10:34
Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

В Самарской области снова непогода и метели: с вечера понедельника, 21 января, до второй половины вторника на территории региона обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег и слабую метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах местами 
21 января 2019, 05:56
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по нашему региону предупреждает жителей, что погода резко ухудшится вечером 16 января. По информации специалистов Приволжского УГМС, с 19:00 среды, 16 января, до утра четверга в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, гололед, порывы ветра до 18-23 
16 января 2019, 03:01
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