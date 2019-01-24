|
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
|
24 января 2019, 04:36
|
Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
|
24 января 2019, 04:24
|
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
|
24 января 2019, 04:02
|
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
|
24 января 2019, 02:47
|
В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30
Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В …
|
24 января 2019, 09:49
|
Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов
Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом …
|
22 января 2019, 10:34
|
Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
|
21 января 2019, 05:56
|
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
|
16 января 2019, 03:01
Мы Вам перезвоним!