В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел … На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд