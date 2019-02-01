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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В четверг, 31 января, в Сызрани произошла трагедия. Из окна 16-этажного дома № 19 по проспекту Королева по неизвестной причине упал вниз молодой парень. Юноша, на вид примерно 20 лет, получил страшные травмы и погиб на месте. Как говорят очевидцы, 
1 февраля 2019, 10:06
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
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