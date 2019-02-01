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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
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1 февраля 2019, 11:57
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома
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1 февраля 2019, 10:06
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак
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31 января 2019, 07:51
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Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
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30 января 2019, 10:22
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