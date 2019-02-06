Группа «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары» превысила 20 000 подписчиков. Если попытаться найти сравнение, то представьте себе две армейские дивизии... и всё это вы – наши подписчики!

География участников сообщества «Территория «ТЕРРЫ» обширна, и с каждым днем нас становится все больше! С новостями, публикуемыми …