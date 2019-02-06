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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть 
6 февраля 2019, 09:55
Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Во вторник, 5 февраля, в суде Самарского района продлили домашний арест на два месяца бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину. Теперь — до 8 апреля. Напомним, что чиновник находится под арестом уже пятый месяц. Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве. По версии 
6 февраля 2019, 09:31
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, 
23 января 2019, 08:23
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского 
22 января 2019, 10:28
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
В сети «ВКонтакте» с нами 20 тысяч пользователей!

В сети «ВКонтакте» с нами 20 тысяч пользователей!

Группа «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары» превысила 20 000 подписчиков. Если попытаться найти сравнение, то представьте себе две армейские дивизии... и всё это вы – наши подписчики!

 

География участников сообщества «Территория «ТЕРРЫ» обширна, и с каждым днем нас становится все больше! С новостями, публикуемыми 

31 января 2018, 02:44
В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление 
24 декабря 2017, 02:29
Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки

Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки

В соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» с октября ограничивается фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях до 60 минут в сутки. Об этом информирует сайт vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, контактирующего с Mail.Ru Group.
Также отмечается, что в 

2 октября 2017, 02:15
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
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