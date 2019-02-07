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Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья
Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России …
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7 февраля 2019, 10:45
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету
Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить …
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7 февраля 2019, 08:20
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
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30 января 2019, 03:05
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Отстояли рекламу в Верховном Суде России
Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, …
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23 января 2019, 08:23
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«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?
«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского …
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22 января 2019, 10:28
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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45
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