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Материалы по теме:

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России 
7 февраля 2019, 10:45
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить 
7 февраля 2019, 08:20
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Отстояли рекламу в Верховном Суде России

Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, 
23 января 2019, 08:23
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского 
22 января 2019, 10:28
Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей 
11 января 2019, 05:15
«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне, и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября 
30 ноября 2018, 10:45
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