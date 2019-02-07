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Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья
Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России …
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7 февраля 2019, 10:45
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45
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Ученые уверены: белковые диеты могут убить человека
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30 мая 2018, 10:58
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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса
Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались …
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29 мая 2018, 11:48
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Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь
Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
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20 ноября 2017, 12:04
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Ученые открыли диету, продлевающую жизнь
Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
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10 ноября 2017, 04:34
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