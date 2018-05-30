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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса
Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались …
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29 мая 2018, 11:48
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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу
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8 мая 2018, 07:06
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Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь
Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
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20 ноября 2017, 12:04
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Ученые открыли диету, продлевающую жизнь
Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
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10 ноября 2017, 04:34
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Диета долголетия: Британские ученые нашли способ многие годы оставаться в хорошей форме
Специалисты из Великобритании рассказали о действенном, по их мнению, способе оставаться в отличной физической форме до старости. Как гласят результаты исследования ученых из Саутгемптонского университета, выбор качественного питания на протяжении всей жизни способен оказать решающее влияние на выносливость и работоспособность.
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19 октября 2017, 09:39
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На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами
Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
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16 октября 2017, 02:12
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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Рецепт долголетия: Ученые назвали диету, продлевающую жизнь человека
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6 сентября 2017, 09:41
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Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц
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2 ноября 2016, 09:34
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Ученые: одиночество влияет на здоровье аналогично курению
Ученые из Гарварда решили выяснить, что хуже для здоровья людей - курение или одиночество. Результаты исследования показали, что отсутствие друзей влияет на здоровье людей так же плохо, как систематическое курение. По словам экспертов, причина заключается в белке фибриногене.
Исследователи сделали …
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25 августа 2016, 09:32
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Ученые: обнаружены эволюционные источники аллергии
Английские специалисты проследили наличие связи между аллергенами и белком. Как выяснилось в результате научных разработок, в белке живых организмов аллергенность заложена изначально. Открытие лишний раз подтверждает, что аллергия является, по сути, неверным ответом человека на определенные, скажем так – случайные, …
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30 октября 2015, 02:33
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Ученые нашли способ останавливать старение
Американские ученые в результате девятилетних исследований нашли «белок молодости», который может продлить человеческую жизнь. Научное название элемента - GDF11.
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4 сентября 2015, 05:13