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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу

Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу

Ученые из Финляндии выяснили, что два бокала вина перед сном могут привести к бессоннице. Исследователи Технологического университета Тампере провели эксперимент и он показал, что если выпить вино непосредственно перед тем, как человек отправится в постель, то сон будет беспокойным, а 
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Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
Как выяснили ученые, самой эффективной станет диета, которая подразумевает употребление пищи с небольшим процентом 

20 ноября 2017, 12:04
Ученые открыли диету, продлевающую жизнь

Ученые открыли диету, продлевающую жизнь

Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
Специалисты осуществили эксперименты на насекомых и пришли к выводу, что на 

10 ноября 2017, 04:34
Диета долголетия: Британские ученые нашли способ многие годы оставаться в хорошей форме

Диета долголетия: Британские ученые нашли способ многие годы оставаться в хорошей форме

Специалисты из Великобритании рассказали о действенном, по их мнению, способе оставаться в отличной физической форме до старости. Как гласят результаты исследования ученых из Саутгемптонского университета, выбор качественного питания на протяжении всей жизни способен оказать решающее влияние на выносливость и работоспособность.

19 октября 2017, 09:39
На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
В частности, специалисты провели эксперимент, к которому привлекли учащихся младших классов. Школьникам было предложено следить за стрелками на мониторе и нажимать соответствующие клавиши на 

16 октября 2017, 02:12
Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
Как комментируют эксперты, основным составляющим продуктов стали белки. В качестве добавок 

9 октября 2017, 03:15
Рецепт долголетия: Ученые назвали диету, продлевающую жизнь человека

Рецепт долголетия: Ученые назвали диету, продлевающую жизнь человека

В процессе экспериментов на грызунах группа ученых из университета  Калифорнии выяснила, что эффективнее всего продлить жизнь могут белки и жиры, а не углеводы, как полагалось ранее. В данном случае речь идет о так называемой кетогенной диете, основной составляющей которой являются 

6 сентября 2017, 09:41
Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц

Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц

Как утверждают ученые, яйца птиц очень полезны для сосудов головного мозга. Употребление одного куриного яйца в любом виде каждый день к старости снижает вероятность инсульта на 12%. Об этом написано на страницах Journal of the American College of Nutrition.
Ученые 

2 ноября 2016, 09:34
Ученые: одиночество влияет на здоровье аналогично курению

Ученые: одиночество влияет на здоровье аналогично курению

Ученые из Гарварда решили выяснить, что хуже для здоровья людей - курение или одиночество. Результаты исследования показали, что отсутствие друзей влияет на здоровье людей так же плохо, как систематическое курение. По словам экспертов, причина заключается в белке фибриногене.

Исследователи сделали 
25 августа 2016, 09:32
Ученые: обнаружены эволюционные источники аллергии

Ученые: обнаружены эволюционные источники аллергии

Английские специалисты проследили наличие связи между аллергенами и белком. Как выяснилось в результате научных разработок, в белке живых организмов аллергенность заложена изначально. Открытие лишний раз подтверждает, что аллергия является, по сути, неверным ответом человека на определенные, скажем так – случайные, 
30 октября 2015, 02:33
Ученые нашли способ останавливать старение

Ученые нашли способ останавливать старение

Американские ученые в результате девятилетних исследований нашли «белок молодости», который может продлить человеческую жизнь. Научное название элемента - GDF11.
 
Изначально ученые поставили эксперимент на лабораторных крысах. Им давали дополнительную порцию GDF11, благодаря чему восстанавливались функции организма у старых грызунов. Затем 
4 сентября 2015, 05:13
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