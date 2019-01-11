7
59
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Тольятти «маршрутка» столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти «маршрутка» столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти началась проверка обстоятельств аварии с участием «машрутки». В пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель ехал на автобусе Peugeot Boxer по маршруту № 313. На нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского при повороте налево на Степана Разина шофер не 
11 января 2019, 05:40
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
 
- По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы 
11 января 2019, 04:06
Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

В Автограде завели уголовное дело на 51-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, в декабре полицейские вели проверку из-за незаконной продажи немаркированных алкогольных напитков в гараже на улице Офицерской. Во время осмотра помещения нашли 
11 января 2019, 02:40
Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 
19 декабря 2018, 12:10
Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне, и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября 
30 ноября 2018, 10:45
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района Самары стал Иван Макогон. Как сообщили в облпрокуратуре, он был назначен на эту должность 23 ноября приказом Генерального прокурора России. Напомним, что с июля 2010 он был прокурором Промышленного района областной столицы.

После окончания Самарского государственного 
26 ноября 2018, 04:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх